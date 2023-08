Degrado problemi sicurezza e anche il verde non è in buono stato: si lamentano alcuni residenti che abitano la zona di Parco Levi Montalcini a Cremona, area oggetto di un importante recupero da parte dell’amministrazione comunale, con la realizzazione di palazzine residenziali prospicenti il giardino dedicato alla scienziata premio Nobel per la medicina.

Lattine abbandonate, bottiglie di plastica, carte, ed un impianto di irrigazione che spesso, a detta di alcuni abitanti del quartiere e nonostante alcune segnalazioni a riguardo, non viene attivato. E sul tema sicurezza interviene anche il coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia, Stefano Foggetti.

Il servizio di Simone Bacchetta

