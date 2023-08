Scandale (Pugliapromozione) “Turismo in continua crescita”

RIMINI (ITALPRESS) – “E’ sorprendente l’affetto e l’importanza che la Puglia sta avendo, come brand, un po’ in tutto il mondo. I mercati di riferimento, oltre a quello europeo, sono Stati Uniti, Canada, Giappone e Israele”. A dirlo Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, a Rimini in occasione della 44ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

