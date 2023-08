Un altro bambino rimasto ferito in un incidente verificatosi nella mattinata di domenica in provincia di Cremona. Erano circa le 10 quando due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate, lungo la via Giuseppina, tra Sospiro e Santa Maria, all’incrocio con la provinciale 26. Una vettura, con a bordo una persona, stava attraversando la Giuseppina, diretto verso Malagnino, mentre l’altra auto, una Megane, transitava lungo la strada principale, verso Cremona. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con diverse ambulanze e auto medica, per prestare aiuto alle cinque persone rimaste ferite, tra cui un bambino di 4 anni. Fortunatamente nessuno in condizioni gravi, sono poi stati portati int ospedale a Cremona. Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri.

