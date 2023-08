“Subito una seduta congiunta delle commissioni Agricoltura e Sanità alla presenza degli assessori competenti per affrontare l’emergenza peste suina”: chiederlo, a seguito del rilevamento del virus in un allevamento del pavese, sono i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Carmela Rozza.

“Il 4 luglio scorso il consiglio ha approvato una nostra mozione in cui proponevamo interventi urgenti per contrastare una malattia virale, per la quale ad oggi non c’è ancora una cura” sottolineano i consiglieri. “Ora per preservare il settore è la filiera suinicola dei nostri territori è più che mai necessario fare il punto su quanto sta accadendo, sulle azioni messe in campo è sulla loro efficacia”.

