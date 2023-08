Scudetto 2006 Inter, Moggi: “Calciopoli? Attendo Corte Europea”

(Adnkronos) – “I miei ricorsi vanno avanti, aspetto la Corte Europea e il Tar”. Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, si esprime così dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società bianconera e ha lasciato lo scudetto 2006 all’Inter.

La sentenza del Consiglio di Stato me l’aspettavo, quando decidono di fare una cosa la portano avanti fino in fondo. Bastava che i giudici avessero visto la puntato di Report e si sarebbero resi conto di come sono andate le cose. Visto il caldo di questi giorni chiudo la pratica qui e non aggiungo altro. Comunque i miei ricorsi vanno avanti, aspetto la Corte Europea e il Tar”. L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi commenta così la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso della Juventus contro la decisione del commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi, che nel 2006 aveva assegnato all’Inter lo scudetto, vinto sul campo dalla squadra bianconera e rimasto vacante dopo le decisioni della giustizia sportiva per lo scandalo di Calciopoli.

“Se la Corte Europea accertasse la violazione dei diritti di difesa si riaprirebbero tutti quei procedimenti che hanno portato a condanne sportive. Allora ci sarà da divertirsi”, aggiunge Moggi.