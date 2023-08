Caos e incidente alla rotatoria di via Mantova a causa di un’imponente perdita di gasolio, che ha reso scivoloso l’asfalto. L’episodio si è verificato intorno alle 10 di martedì mattina, quando un uomo di circa 70 anni ha perso il controllo del proprio scooter, scivolando sulla macchia e cadendo rovinosamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che lo hanno medicato in loco: per fortuna se l’è cavata con qualche sbucciatura e con un braccio bendato. La situazione ha però provocato lunghe code, gestite dagli agenti della polizia locale, che oltre a rilevare l’incidente hanno coordinato le operazioni di pulizia dell’asfalto, in modo da eliminare ogni elemento di pericolosità.

