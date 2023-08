Prigozhin morto, Wagner avverte: “Conseguenze disastrose”

(Adnkronos) – L’assassinio del leader e fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin “avrà conseguenze disastrose”. E’ l’avvertimento che arriva dal gruppo Wagner tramite il canale di Telegram Grey Zone. I mercenari, dopo aver confermato la morte di Prigozhin, nell’incidente aereo avvenuto oggi tra Mosca e San Pietroburgo (”Il capo della Wagner, eroe della Russia, un vero patriota della sua Patria Yevgeny Prigozhin è morto a causa delle azioni dei traditori della Russia”), minacciano rappresaglie.

”Le persone che hanno dato l’ordine – scrivono i militari – non hanno capito affatto lo stato d’animo dell’esercito e il morale. Che questo sia un insegnamento per tutti. Bisogna sempre arrivare fino in fondo”, aggiungono forse riferendosi alla rinuncia del leader della Wagner di arrivare fino a Mosca nel giugno scorso.

Secondo quanto riferiscono i media bielorussi, i mercenari che, dietro ordine di Yevgeny Prigozhin, si erano trasferiti nel Paese dopo il tentato golpe su Mosca, ora stanno cercando di lasciare la Bielorussia. Il sito di informazione Gayun parla di un fuggi fuggi dopo la morte del leader della Wagner.

Intanto nell’area del campo Wagner, nel villaggio di Tsel e nel distretto di Osipovichi in Bielorussia, si verificano attualmente gravi interruzioni di Internet, aggiunge il gruppo di monitoraggio Gayun.