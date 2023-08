Tajani “Escludere le banche di prossimità dalla nuova tassa”

RIMINI (ITALPRESS) – “Ritengo giusto dover chiedere alle banche italiane aiuto in questo momento di difficoltà economica provocata soprattutto dall’inflazione. Il problema non è se è giusto o meno chiedere aiuto, ma come bisogna scrivere le regole che prescrivono l’aiuto”. Lo dice al Meeting di Rimini il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

xi5/sat/gtr