Da tempo Avantea, l’azienda diretta da Cesare Galli, cerca di strutturarsi meglio e di allargare i propri spazi, con l’ingresso di nuovi e importanti investitori internazionali. D’altronde da quel lontano 2008, quando contava solo 6 dipendenti è arrivata oggi a contarne 26, con un giro d’affari generato di 15 milioni di euro, e un utile di circa 7 milioni. Gran parte del fatturato viene generato all’estero, mentre l’Italia conta circa il 15%.

Avantea è leader europeo in un segmento nuovo della zootecnia e biotecnologia: in particolare il focus è sulla riproduzione assistita nel settore equino e visto il fatturato che continua a crescere, fa gola a molti. Tra i rumors che circolano negli ambienti finanziari, ci sarebbe quello di un interesse da parte del gruppo Archimed, società di investimento focalizzata sulle industrie del settore sanitario, con sedi in nord Europa e in America, ma attiva anche in Italia.

L’obiettivo, se mai ci fosse un accordo, sarebbe quello di traghettare su una scala più internazionale il gruppo facendone il big mondiale del settore. La riproduzione assistita in ambito equino è attualmente l’area di maggior sviluppo: Avantea ha tra i suoi maggiori clienti scuderie internazionali, che hanno fatto la storia dell’allevamento sia del cavallo da salto ostacoli e dressage, sia del cavallo arabo e trottatore. Sul tavolo di Avantea sono arrivate delle proposte, che saranno valutate.

