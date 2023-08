Mondiali Budapest, scontro tra veicoli con atleti a bordo – Video

(Adnkronos) – Un incredibile incidente tra due veicoli elettrici rischia di compromettere la partecipazione di alcuni atleti alla semifinale dei 200 metri maschili ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Due kart si sono scontrati all’esterno dello stadio, come documenta il video diffuso su Twitter. Una persona è caduta a terra. A bordo di uno dei veicoli c’era lo statunitense Noah Lyles, oro nei 100 metri e uno dei favoriti all’oro nei 200. La prima semifinale, in cui avrebbe dovuto correre l’americano, è stata posticipata. Lyles ha corso e dominato in 19”76: finale conquistata. E’ andata peggio al giamaicano Andrew Hudson. Era un passeggero e ha riportato una lieve lesione all’occhio a causa di una scheggia: in pista non è andato oltre il 14esimo tempo complessivo, non sufficiente per la finale. Il ricorso presentato, però, ha avuto successo: anche lui sarà in finale, che comprenderà quindi 9 atleti.