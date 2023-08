L’Avis di Comunale di Cremona e A.S.D. G.S. Cicloamatori Avis Cremona organizzano la 34^ edizione di “Pedalare è bello con l’Avis”, L’appuntamento è per domenica 10 settembre 2023 a Cremona, classica pedalata non competitiva aperta a tutti: uomini, donne, bambini purché muniti di bicicletta o di tandem (si consiglia l’uso del casco per i minori).

Il ritrovo è fissato in piazza del Comune a Cremona alle ore 8:30 per le iscrizioni, con partenza alle ore 9:30 per una ciclo passeggiata per le strade cittadine. L’arrivo è previsto per le ore 11:00 in sede Avis Cremona, via Massarotti 65, dove verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Saranno premiati i primi sette gruppi più numerosi. I primi 700 iscritti riceveranno un omaggio.

La pedalata, organizzata con il patrocinio e con la collaborazione di Comune di Cremona, Sport E Salute Lombardia, Unione Sportiva US Acli, UISP Comitato Territoriale di Cremona, Comitato Regionale Lombardia CONI e Comitato Soci Sostenitori Avis, ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza al “dono del sangue”, con lo slogan “Corri per salvare la vita –Chi ama la vita dona sangue”.

