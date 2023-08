Stupro Palermo, indagato: “Ci siamo divertiti, è anche svenuta”

(Adnkronos) – “Cumpà l’ammazzammu! ti giuro a me matri, l’ammazzammu, ti giuro a me frati, sviniu… Sviniu chiossai di na vota… (Compare, l’abbiamo ammazzata! Ti giuro su mia madre l’abbiamo ammazzata, ti giuro su mio fratello è svenuta. E’ svenuta più di una volta, ndr.)”. A parlare è il più giovane dei sette indagati per lo stupro di gruppo di una 19enne avvenuto lo scorso 7 luglio a Palermo. In alcuni messaggi vocali scambiati con un amico la stessa notte della brutale violenza racconta l’orrore andato in scena nel cantiere abbandonato al Foro Italico. “Cumpà, ficimu un macello, n’addivertemmu, troppi cianchi (Compare, abbiamo fatto un macello, ci siamo divertiti, troppe risate, ndr.)”, spiega al suo interlocutore, al quale, con un linguaggio crudo e volgare, racconta cosa hanno fatto in sette.

“Ficimo un macello. Siamo stati un quarto d’ora compà e in un quarto d’ora lei si è sentita male ed è svenuta più di una volta”, aggiunge. “Però così è brutto”, replica il suo amico e lui, che – ammette – quella ragazza “neppure la conoscevo”, risponde: “Ahah troppo forte, invece”. Messaggi choc finiti oggi nell’ordinanza con cui il gip Antonina Pardo, accogliendo la richiesta della procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, ha disposto per il più giovane degli indagati, minorenne all’epoca dei fatti e oggi maggiorenne, scarcerato lo scorso 19 luglio dopo l’interrogatorio di garanzia, inviato in una comunità e oggi tornato dietro le sbarre.

“Tali nuovi e sopraggiunti elementi investigativi tratteggiano la personalità di un giovane che, lungi dall’aver avviato un percorso di consapevolezza del gravissimo reato commesso (avvalendosi dalla forza del gruppo ai danni di una giovane donna resa inerme a causa della intossicazione da alcol procurata dagli stessi partecipanti alla violenza) avendo ottenuto condizioni di maggiore libertà con l’inserimento in comunità, ha continuato ad utilizzare il telefono cellulare e/o altro dispositivo informatico a vantarsi delle sue gesta e per manifestare adesione a modelli comportamentali criminali” scrive la gip del Tribunale dei minorenni di Palermo, Antonina Pardo, nell’ordinanza con cui ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il giovane, che all’epoca dei fatti era minorenne, lo scorso 19 agosto, dopo l’interrogatorio di garanzia, era stato scarcerato e trasferito in una comunità. I nuovi elementi emersi dalle indagini dei carabinieri, e in particolare l’analisi di alcune chat telefoniche e i profili social dell’indagato, hanno portato la Procura dei minorenni che aveva già fatto appello contro la sua scarcerazione a richiedere e ottenere un aggravamento della misura a carico dell’ormai 18enne. Proprio su Tik Tok il giovane avrebbe postato video e frasi cercando ulteriore visibilità. “Arriviamo a 1000 follower così potrò fare la live e spiegarvi la situazione com’è andata realmente”, scriveva. E ancora: “Mi piace trasgredire” e in sottofondo la canzone napoletana “Nun se toccano ‘e femmine” o la sua foto con il commento in sovraimpressione: “La galera è il riposo dei leoni”. Tutti elementi che per il gip rivelano “inequivocabilmente l’estremo compiacimento rispetto a quanto accaduto, la sua totale insensibilità rispetto all’atrocità commessa considerata fonte di divertimento e il suo disprezzo per la vittima”.