Un grosso camion, proveniente dalla Lituania, è rimasto “incastrato” nella curva tra via Verdi e Corso Vittorio Emanuele a Cremona: l’autista ha raccontato di aver seguito le indicazioni per dirigersi al Consorzio Agrario. La sua meta reale era quella, probabilmente, di via Acquaviva, ma il navigatore l’ha indirizzato nella sede in centro. Una manovra azzardata che si è risolta soltanto con l’intervento immediato della Polizia Locale che, con blocchi e indicazioni, è riuscita ad aiutare l’autista. Il veicolo è stato scortato fino in tangenziale dove ha subito i controlli del caso.

