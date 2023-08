È attivo all’Infopoint di piazza del Comune, 5 il punto vendita dei biglietti dei bus. Un servizio reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla Mobilità del Comune e la società Arriva Italia, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano di Cremona e che si propone di soddisfare le richieste sia dei turisti, sia dei cremonesi, che avranno la possibilità di acquistare i biglietti negli orari di apertura dell’Infopoint aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Il servizio prevede la vendita di biglietti per le corse urbane ed extraurbane, oltre che carnet e biglietti giornalieri.

In occasione della manifestazione fieristica Cremona Musica, in programma dal 22 al 24 settembre prossimi, all’Infopoint verrà inoltre attivata la vendita delle corse per il bus navetta dedicato a questo evento. Il percorso della navetta da quest’anno includerà alcune fermate nel centro centro storico: corso Mazzini, piazza Roma, oltre alla stazione ferroviaria, via Cappuccini e piazza Libertà.

“Con la vendita dei biglietti dei bus, l’Infopoint amplia la gamma dei servizi rivolti innanzitutto ai turisti, ma in questo caso anche ai cremonesi. Un ulteriore passo nell’arricchimento di proposte tese a migliorare il pacchetto dell’offerta turistica della nostra città che si conferma sempre più accogliente e meta di viaggiatori curiosi ed esigenti che dell’Italia vogliono apprezzare anche le città d’arte tra le quali Cremona”, dichiara l’assessora con delega al Turismo Barbara Manfredini.

© Riproduzione riservata