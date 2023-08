Da poco è terminata una campagna di scavi, delle tre previste, a Cremona in via Bissolati nell’area esterna all’ex monastero di San Benedetto. “Nella pianta del Campi – ha spiegato Gabriele Barucca, sovrintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi – risultano alcune strutture addossate al monastero. Eravamo proprio alla ricerca di quelle, infatti è stata trovata una domus romana dalla struttura terrazzata che aveva una vista sul Po”. Si tratta di un risultato importante per gli studi sulla città.

Il servizio di Silvia Galli

