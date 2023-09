AGGIORNAMENTO – Poco dopo le 9 i tecnici di RFI hanno risolto il guasto avvenuto alle ore 6 agli impianti che regolano la circolazione nella stazione di Codogno che ha causato grossi problemi ai viaggiatori, con la paralisi della linea.

I ritardi sono arrivati e arrivano tuttora a 100 minuti, ma sono in progressiva diminuzione e, avverte Trenord, sono ancora possibili ripercussioni. Ecco l’elenco diffuso dall’azienda dei trasporti:

Il treno 2156 (MANTOVA 6:07 – MILANO CENTRALE 8:10) viaggia con 97 minuti di ritardo.

Il treno 2158 (MANTOVA 6:42 – MILANO CENTRALE 8:40) viaggia con 82 minuti di ritardo.

Il treno 2153 (MILANO CENTRALE 6:20 – MANTOVA 8:18) è stato limitato alla tratta PIZZIGHETTONE – MANTOVA e viaggia con 89 minuti di ritardo.

Il treno 2157 (MILANO CENTRALE 8:20 – MANTOVA 10:18) sta viaggiando con 30 minuti di ritardo.

Il treno 2162 (MANTOVA 8:42 – MILANO CENTRALE 10:40) partirà con circa 65 minuti di ritardo per l’attesa del treno corrispondente.

Il treno 2166 (MANTOVA 10:42 – MILANO CENTRALE 12:40) potrebbe partire con lieve ritardo.

Brusco ritorno alla realtà per i tanti pendolari che questa mattina, 4 settembre dovevano raggiungere il posto di lavoro a Milano dopo la pausa estiva. Il treno delle 6,53 non è partito per un guasto agli impianti che regolano la circolazione nella stazione di Codogno, che sta causando ritardi sulle linee. Ritardi previsti di 80 minuti anche per tutte le altre corse, sperando che poi la situazione si risolva, ma intanto sono centinaia le persone che hanno dovuto arrangiarsi diversamente: come al solito, d’altronde, recuperando la propria auto visto che le soluzioni alternative suggerite da Trenord sono difficilmente praticabili: via Treviglio e via Pavia. gb

SEGUONO AGIORNAMENTI

