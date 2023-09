Il giorno dopo in Piazza Roma l’opinione pubblica è divisa: ma pochi hanno voglia di parlare alle telecamere. L’aggressione avvenuta nella serata di lunedì ha infatti scosso chi è solito frequentare questo luogo di ritrovo. I bambini giocano, alcuni ragazzi fanno quattro chiacchiere, e non mancano i cosiddetti filòs da parte degli più anziani. Insomma un normale tardo pomeriggio di fine estate, condito anche dalla presenza di qualche turista.

Gli esercenti a loro volta sembrano divisi: nessuno parla espressamente alle telecamere “per – citando parole testuali – non tirarsi la zappa sui piedi” ma c’è chi parla di “problema sicurezza evidente”, e chi invece sostiene che un episodio isolato non possa portare a parlare di Cremona insicura. Insomma, sulla bilancia è quasi parità, una sorta di 50 e 50.

C’è anche poca chiarezza sull’episodio: dapprima riportato come un’aggressione insensata a un uomo che non aveva una sigaretta da offrire, successivamente corretta con una versione comunque pesante ma più “comprensibile”, per così dire, tanto che pare che aggressori e aggredito si conoscessero.

C’è chi accetta di parlare sostenendo che piazza Roma è quella di sempre, anche se la testimonianza diretta non va oltre le ore 18 del pomeriggio, quando il filòs finisce. Insomma, nessuno choc e nessuna esasperazione. Ma anche l’impressione che un episodio così, per quanto isolato, non faccia bene al luogo e in generale alla città di Cremona.

