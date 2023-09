Egregio direttore,

si trattano i professori come carne da macello. Invece di valorizzare e premiare coloro che sarebbero il perno della formazione dei cittadini del domani, si preferisce considerarli come l’ultima ruota del carro.

Questa è l’Italia che ogni cittadino, nell’ambito della scuola o di qualsiasi altro settore, vive quotidianamente. Non è difficile capire perché la percentuale di chi non va a votare aumenta sempre più, anche perché chi dovrebbe dare risposte certe preferisce non darle né inviare comunicazioni ufficiali.

Questi sono i risultati di anni di perdita di controllo delle strutture e sottostrutture territoriali, incancrenite ormai da decenni. C’è sempre un freno, più tecnico che politico, in qualsiasi settore. Serve un cambio di passo per far correre l’Italia.

