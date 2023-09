Iniziata la settimana che condurrà alla prima riunione della conferenza dei servizi per il progetto di impianto di biometano di A2A. Si terrà il 15 settembre, dalle 9, in amministrazione provinciale, alla presenza di tutti gli attori istituzionali. A2A presenterà il progetto, il secondo dopo il ritiro della prima versione la scorsa primavera su cui aveva espresso un netto diniego il Comitato sorto a Gerre de Caprioli, comune confinante con Cremona, dove l’impatto dell’impianto sarà particolarmente pesante per la vicinanza alle abitazioni. Sulla stessa linea del “no” i Comuni di Gerre e Bonemerse.

Sarà presumibilmente una riunione interlocutoria, dopo la quale gli enti coinvolti avranno trenta giorni di tempo per richiedere integrazioni. Trattandosi di un procedimento di VIA – valutazione di impatto ambientale – sono previsti diversi passaggi prima di arrivare alle conclusioni.

Presente come uditore anche il Comitato BiometaNO che ha ingaggiato un pool di esperti per fare opposizione a un progetto ritenuto gravemente dannoso e contro il quale è stata anche emessa una diffida.

“Sta emergendo con chiarezza – afferma il Comitato – che tutte le problematiche sollevate in questi mesi dal nostro Comitato sono più che fondate e che un’eventuale autorizzazione dell’impianto sarebbe l’ennesima forzatura imposta ai cittadini e all’ambiente in un comparto in cui in passato si è già aperta profonde ferite (discarica, inceneritore, autostrada)”.

Criticità sono state segnalate su destinazione urbanistica dell’area, impatto sulla viabilità circostante;

ripercussioni sull’habitat di specie protette presenti nella zona; impatto odorigeno.

