Dopo le bordate della minoranza sull’impianto di biometano, progetto promosso da A2A, e sul verdetto dei tecnici comunali, non si fa attendere la replica della maggioranza in consiglio comunale. In una nota, a firma di Roberto Poli, capogruppo Pd, Enrico Manfredini, capogruppo Fare Nuova la Città Cremona Attiva e Lapo Pasquetti, capogruppo Sinistra per Cremona, le accuse vengono rinviate al mittente: “Per l’ennesima volta i consiglieri di Forza Italia danno prova di non conoscere le procedure urbanistiche e non solo” si legge.

“La cosa stupisce in particolare per i consiglieri Malvezzi e Fasani che hanno rivestito il ruolo di Assessore all’ Urbanistica. Non si capisce se in maniera strumentale o inconsapevole; ma il dato di fatto è che a fronte di un parere degli uffici tecnici comunali, che ribadisce quello che è già stato detto in fase di presentazione del progetto durante la commissione di vigilanza, provano a creare un caso che di fatto non esiste.

Perché l’eventuale autorizzazione a questi impianti di energie rinnovabili, oggi sottoposta a procedura di V.I.A. per assicurare il rispetto di ogni aspetto coinvolgente l’impatto ambientale dell’impianto in questo particolare contesto a tutela della salute pubblica, consente la deroga allo strumento urbanistico.

Noi ci muoviamo sempre nell’alveo del rigore e quindi anche attraverso il contributo fondamentale dei tecnici comunali ribadiamo la necessità di ottenere le migliori garanzie dal punto di vista paesaggistico, ambientale e viabilistico. Al fine di dare a quel contesto coerenza rispetto a quel parco dell’economia circolare previsto nella pianificazione e per rispondere a quelle istanze sollevate dai residenti irrisolte da molto tempo, anche da chi oggi lamenta l’assenza di partecipazione e ieri in occasione dell’impianto di biomasse ha fatto spallucce a qualunque tipo di coinvolgimento e di compensazioni” conclude la nota.

© Riproduzione riservata