Lavorava per la Bettinelli Group di Robecco D’Oglio, Mirco Serpelloni, 27 anni, di Bagnolo Mella, deceduto oggi dopo essere caduto, il 6 settembre scorso, da un capannone industriale di Manerbio. Il giovane operaio, che aveva riportato un trauma cranico gravissimo, era stato ricoverato in terapia intensiva in Poliambulanza a Brescia.

Quel giorno il 27enne, dipendente della ditta cremonese, stava camminando sul tetto dell’«Errepiinterni», in via Artigianale 63 a Manerbio, per effettuare un sopralluogo.

Il tetto del capannone era stato pesantemente danneggiato dalla grandinata delle scorse settimane. Ma ad un tratto Serpelloni è caduto, precipitando al suolo. Un volo di sei metri, sotto lo sguardo di un altro operaio che stava lavorando all’interno dell’azienda.

Subito erano scattati i soccorsi, con l’arrivo degli operatori del 118 con l’eliambulanza. Purtroppo, però, Serpelloni non ce l’ha fatta.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono nelle mani dei carabinieri di Manerbio e dei tecnici dell’Ats di Leno.

