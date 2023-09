Nicola Di Marco, capogruppo Movimento 5 Stelle Lombardia: “La ripresa dei casi Covid non deve trovarci impreparati ancora una volta, per questo abbiamo chiesto all’assessore Bertolaso di intervenire domani in Aula per riferire al Consiglio Regionale sulle azioni che questa Giunta intende intraprendere, al fine di tutelare la salute dei cittadini più fragili.

Lo scorso 8 settembre, il Direttore della prevenzione del Ministero della Salute ha divulgato una circolare nella quale viene esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico del virus SARS COVID-19 richiede attenzione e misure di prudenza.

In Regione Lombardia, nella prima settimana di settembre, le diagnosi sarebbero state 3.973, contro le 2.280 della settimana precedente. Numeri che se da un lato non devono allarmare i cittadini, dall’altro impongono alle Istituzioni di cominciare a lavorare per la tutela della salute pubblica”, conclude Di Marco, Movimento 5 Stelle Lombardia.

© Riproduzione riservata