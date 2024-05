Le incessanti precipitazioni di queste ore hanno causato allagamenti e danni in tutta la Lombardia, inclusa Cremona e la sua provincia. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco che sono in campo per far fronte ai pesanti disagi creati dalla pioggia: in varie parti della città e della provincia si segnalano strade, sottopassi cantine ed edifici allagati, piante pericolanti, traffico in tilt su diverse arterie stradali e automobilisti in difficoltà. In città in via Milano il sottopasso è ancora percorribile, mentre è stato chiuso il sottopasso di via Monviso. I vigili del fuoco sono al lavoro insieme agli agenti della polizia locale che stanno deviando il traffico. Difficili anche i collegamenti ferroviari.

Solo ieri sono stati 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia, 100 dei quali svolti tra Milano, Varese, Cremona e Lodi. Mobilitata anche la Protezione civile, in particolare nel cremasco. Allagamenti di strade a campi concentrati fra Vaiano, Dovera, Ripalta Cremasca, Pizzighettone, San Bassano, Soresina e Castelleone. Emergenza vera a Dovera dove ieri sera è esondato il fiume Tormo invadendo via Folla e le aree circostanti.

