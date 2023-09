Caro direttore,

alla vigilia della nuova stagione venatoria il mondo della caccia è di nuovo in subbuglio a causa dell’inerzia e della improvvisazione del centrodestra, al Governo e in Regione Lombardia, che sta creando confusione in merito all’applicazione del regolamento europeo che vieta l’utilizzo delle munizioni al piombo nelle zone umide.

Come si devono comportare i cacciatori per rispettare le regole? In questi mesi, anche attraverso circolari ministeriali improprie, il Governo ha creato solo disinformazione in merito ad un regolamento in vigore già dal febbraio scorso. Il rischio di incorrere in sanzioni non solo amministrative, ma addirittura penali, oltre ad una procedura di infrazione europea, è molto elevato e da parte del Governo occorre chiarezza, non inutili forzature.

La giunta regionale cosa sta facendo? Sta chiedendo al Governo di evitare confusione e garantire la chiarezza delle norme o contribuisce alla confusione? In tutto questo non giova, anzi aumenta la confusione, l’attivismo dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi, manager di una nota azienda di munizioni (come riportato sul suo sito) che, in forza del suo ruolo politico, sta alimentando i dubbi dei cacciatori sull’applicazione della norma. Al mondo venatorio serve chiarezza, non fake news. Invece il centrodestra sta combinando l’ennesimo pasticcio. Con i Fiocchi!”

© Riproduzione riservata