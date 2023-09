Si sono svolti oggi pomeriggio, giovedì 14 settembre, i funerali di Federico Baini, scomparso tragicamente a 39 anni martedì scorso a seguito di un incidente sulla tangenzialina di Cremona, città dove lavorava e risiedeva da diversi anni.

L’ultimo saluto è stato dato a Pizzighettone in una chiesa di San Bassiano gremita: le esequie sono state celebrate da don Andrea Bastoni e don Alessandro Bertoni.

Pizzighettone, il paese dove Federico – che in paese per molti, se non per tutti, era semplicemente Pepe – conservava molti amici. Un legame profondo, che affondava le proprie radici sin dall’infanzia comune, una amicizia alimentata nel corso degli anni, mentre si cresceva insieme. Accanto agli amici di una vita, i colleghi e quanti in paese lo hanno conosciuto. Numerosi anche i ragazzi con cui ha condiviso una delle sue grandi passioni, il calcio: sulla bara una maglia del Milan, squadra di cui era tifoso.

Tanti gli avversari e gli ex compagni di squadra, molti della squadra del borgo, il San Luigi, dove ha militato per diverse stagioni e a cui era rimasto legato anche dopo essersi spostato in città. Tutti ricordano quel suo sorriso che sembrava sempre celare qualcosa in più, che solo lui sembrava capire e sapere. Un sorriso un po’ ironico, a volte un po’ disincantato, ma sincero e caloroso, come era lui.

Pepe è sempre stato generoso e lascia una comunità attonita, senza parole, in un dolore che nemmeno condiviso appare non solo reale, ma neppure sopportabile. Rimane più di un solo ricordo, rimangono gli anni e le esperienze vissute assieme, la consapevolezza di avere avuto accanto una persona speciale da incontrare di nuovo nei propri pensieri, nel proprio cuore.

A conclusione della cerimonia, il saluto pubblico di Germano Gnata che è stato suo allenatore e un lungo applauso. L’abbraccio di Pizzighettone a Pepe.

Mauro Taino

© Riproduzione riservata