Tragico incidente nella mattinata di martedì lungo la tangenzialina a Cremona, dove un’auto si è scontrata con un mezzo Linea Gestioni/A2A. il bilancio è di una vittima.

Mancavano una manciata di minuti alle 10 quando si è verificato lo scontro, forse a causa di un’invasione di carreggiata. Entrambi i mezzi hanno terminato la propria corsa contro il guarda rail. A uscirne completamente distrutta la vettura, una Fiat Punto.

Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dell’auto, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi.

Ferite serie invece per il conducente del camion, un 53enne, che non sarebbe però in pericolo di vita. Dei rilievi del caso e della viabilità si occupa la Polizia Locale di Cremona. La strada è rimasta chiusa.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata