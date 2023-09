Nella serata di venerdì 15 settembre, su disposizione del Questore della Provincia di Cremona, è stato effettuato un Servizio straordinario di controllo del territorio, per il quale è stato impiegato personale appartenente alla Squadra Volante, alla Squadra Mobile, all’Ufficio PAS Squadra Accertamenti, all’Ufficio Immigrazione ed alla Polizia Scientifica. L’attività del personale della Polizia di Stato, con finalità di prevenzione generale e contrasto a svariate forme di illegalità diffusa e degrado urbano, si è sostanziata in un capillare controllo delle principali direttrici della città, nonché delle aree di maggiore aggregazione del centro storico cittadino.

In particolare, il personale impiegato ha rivolto particolare attenzione all’area verde di Piazza Roma, nonché a Piazza Stradivari, Piazza del Comune e Piazza della Pace. Complessivamente sono state identificate 90 persone, di cui numerose gravate da pregiudizi di Polizia. L’implementazione delle attività di controllo ha altresì portato al raggiungimento di concreti risultati anche sotto il profilo della repressione dei reati, in quanto nei giorni scorsi personale della Squadra Volante ha arrestato in flagranza l’autore di una rapina impropria consumata all’interno di un supermercato locale. Si tratta di un soggetto il cui curriculum criminale risulta caratterizzato da decine di denunce per delitti contro il patrimonio e, nello specifico, numerosi furti aggravati. L’implementazione delle citate operazioni di rilievo preventivo proseguirà con incisiva cadenza settimanale – anche in considerazione degli importanti obiettivi raggiunti – perseguendo il primario obiettivo di garantire ogni esigenza di serena convivenza sociale.”

