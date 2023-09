Domenica 17 settembre si è tenuta la discesa in Po a nuoto da Monticelli d’Ongina a Cremona. La manifestazione, organizzata da Cremona Sport in stretta collaborazione con AssoPo e patrocinata dal Panathlon di Cremona, ha coinvolto una ventina di esperti nuotatori che hanno percorso i circa 7 km che separano la Canottieri Ongina dalla Canottieri Baldesio. La discesa ha come scopo quello di valorizzare e promuovere l’attività sportiva immersa nella splendida cornice del grande Fiume.

“Siamo molto felici di questa manifestazione” esordisce Gabriele Marca, responsabile di Cremona Sport. “I partecipanti sono stati molto bravi. Essenziale come sempre il supporto di Canottieri Ongina, presieduta dal sig. Montanari, e della Canottieri Baldesio, rappresentata dal consigliere al nuoto De Stefani. Un grande grazie ad Alberto Lancetti presidente di AssoPo che con noi collabora ed è fondamentale per la buona riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento anche agli operatori Opsa della Croce Rossa Italiana che sorvegliano i nuotatori garantendo la massima sicurezza e al consigliere regionale della federazione italiana nuoto Paolo Morabito che ha collaborato alla riuscita dell’evento. Questa iniziativa vuol essere una cartolina per il nostro territorio, un modo diverso di vivere il fiume, un’ esperienza per ricordare la bellezza di ciò che ci circonda in amicizia e sportività” conclude.

© Riproduzione riservata