Si è persa nelle vie del piacentino senza ritrovare l’imbocco dell’autostrada: ad aiutarla sono stati i Carabinieri della Stazione di Caorso, intervenuti intorno all’ 1 e 30 di notte in via Stallone a Villanova sull’Arda in soccorso di una automobilista 80enne che si era persa e non riusciva a riprendere l’autostrada.

L’anziana automobilista ha raccontato ai militari che il giorno dopo doveva imbarcarsi su un aereo dall’aeroporto di Venezia, ma avendo dimenticato il titolo di viaggio stava rientrando a casa, in provincia di Cuneo, per riprenderlo. Uscita al casello di Castelvetro Piacentino, perché a quell’ora di notte il tratto di autostrada era chiuso per lavori, non riusciva più a trovare la strada per raggiungere l’ingresso dell’A21. I militari, quindi, dopo averla tranquillizzata, facendogli da battistrada l’hanno indirizzata sino all’ingresso autostradale di Caorso per riprendere la strada verso la provincia di Cuneo.

© Riproduzione riservata