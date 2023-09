Giovedì 28 settembre 32 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria al Politecnico di Milano, sede di Cremona.

Venti i laureandi in Gestionale per i quali la proclamazione è prevista alle ore 15:00, mentre alle 16:00 sarà la volta degli Informatici.

Le discussioni delle tesi dei laureandi gestionali si svolgeranno alle ore 14:00, mentre i laureandi informatici hanno già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti e quindi non dovranno discutere la tesi.

Nel Polo di Cremona, ad oggi, hanno conseguito il titolo in Ingegneria 1.911 ragazzi, ma il numero di ingegneri richiesti dalle aziende è nettamente superiore al numero dei laureati.

Il percorso per raggiungere la laurea in Ingegneria è sicuramente impegnativo ma la parola “costanza” sembra il segreto per superare tutti gli ostacoli come emerge dalle parole di Olvin Daniele Mendoza Sandoval, laureando in Ingegneria Informatica, “Temo di essere banale ma penso che il segreto sia una buona organizzazione dello studio unito ad uno studio costante. Penso che la chiave sia cercare di rimanere al passo con le lezioni. Diverse volte mi è capitato di perdere il filo della lezione e uscire dalla aula più confuso di come sono entrato. Fortunatamente ogni docente ha messo a disposizione il materiale necessario per chiarire ogni dubbio.

Non è sempre facile però tenere il passo di tutti i corsi seguiti. In questi casi ho trovato utile focalizzarmi ad un esame per volta, non facendomi problemi a rimandare alcuni esami alla prossima sessione”.

INGEGNERIA GESTIONALE: I LAUREANDI

Cognome Nome – Titolo tesi

1. Bianchessi Elisa – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

2. Bianchessi Giada – Sviluppo di un sistema per la pianificazione della produzione: il caso “Elcos Power Generators”

3. Boiocchi Davide – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

4. Bronzini Riccardo – Il dimensionamento di un magazzino Supermarket

5. Canino Antonio – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

6. Cazzador Davide – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

7. Colombo Carolina Cecilia Del Valle – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

8. Crepaldi Giacomo – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

9. Croce Paolo – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

10. Fasano Giuseppe – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

11. Lamanna Biagio – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

12. Lanata Martina – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

13. Landucci Giada – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

14. Molinari Riccardo – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

15. Sabir Aisha – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

16. Spanò Alessandra – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

17. Tagliasacchi Anna – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

18. Vecchia Pietro – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

19. Zanetti Elena – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

20. Zemiti Claudia – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

INGEGNERIA INFORMATICA: I LAUREANDI

1. Feraboli Alessandro – Progetto di prova finale

2. Filippini Marco – Progetto di prova finale

3. Giallongo Nicolò – Progetto di prova finale

4. Liu Silvia Ruxin – Progetto di prova finale

5. Lucca Alessandro – Progetto di prova finale

6. Marenghi Manuela – Progetto di prova finale

7. Marini Giovanni – Progetto di prova finale

8. Mendoza Sandoval Olvin Daniele – Progetto di prova finale

9. Moretti Damiano – Progetto di prova finale

10. Pesciotti Andrea – Progetto di prova finale

11. Singh Sukhnandan – Progetto di prova finale

12. Tirabassi Maurizio – Progetto di prova finale

