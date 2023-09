Prosegue con continuità la lotta allo spaccio di stupefacenti a Cremona da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, con una nuova azione antidroga effettuata il pomeriggio del 22 settembre che ha portato in cella un uomo sorpreso a spacciare cocaina nella zona est della città.

L’arrestato è uno straniero di 25 anni, sorpreso a cedere cocaina a un italiano di 37 anni. Quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore, mentre lo stupefacente e i soldi dello scambio avvenuto tra loro sono stati sequestrati.

Nel pomeriggio del 22 settembre i militari, in abiti civili, hanno notato un’auto con a bordo il 25enne che si muoveva rapidamente in varie zone della città. Lo hanno seguito per osservare i suoi movimenti e capire il motivo dei continui spostamenti nei vari quartieri. Finchè nella zona di via Mantova lo hanno visto fermarsi in un’area appartata dove, poco dopo, si è verificato lo scambio.

I militari sono allora intervenuti, identificando i due. Il 25enne aveva ancora i soldi dello scambio tra le mani, mentre addosso al 37enne sono stati trovati due involucri in cellophane contenenti nel complesso 0,9 grammi di cocaina che aveva appena acquistato al prezzo di 80 euro. I due sono stati accompagnati in caserma, Successivamente è stata perquisita l’abitazione del 25enne ma non è stato trovato nient’altro.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona fino alla mattina del 23 settembre quando è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida, conclusasi con la convalida dell’atto e la condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa. L’uomo è stato scarcerato.

© Riproduzione riservata