Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato il pareggio arrivato contro l’Ascoli alla sua prima sulla panchina grigiorossa: “Avevamo speso molto fino al momento del pari, loro hanno avuto voglia di rimontare. Per un episodio abbiamo pareggiato, ma per l’applicazione dei ragazzi avremmo meritato i 3 punti, sono soddisfatto della prestazione.

Poi un commento sui cambi: “Col senno di poi si può fare tutto. Prima di fare i due cambi ho chiesto a tutti se fossero in grado di arrivare fino alla fine. La sensazione era quella che Coda avesse speso tanto e Tsadjout avrebbe potuto darci più in termini di fisicità. Al di là del gol preso potevamo fare meglio in ripartenza, in questi casi non è semplice fare i cambi, soprattutto quando hai l’uomo in meno”.

Stroppa ha parlato poi della difesa: “Non voglio mettere sotto processo la difesa. Sul primo gol avremmo dovuto fare meglio in pressione. Ci siamo allungati, poi sulla palla lunga sono arrivati due rimpalli ed il gol. All’80’ non era semplice con continui allunghi di 50-60 metri sui lanci lunghi avversari. Avremmo potuto fare meglio, ma aggiungo che comunque abbiamo leader dietro che guidano il reparto e la squadra. Per me sono stati due episodi. Mi spiace per l’espulsione, dovevamo essere più scaltri, anche se Quagliata per me ha preso la palla, ma quell’intervento non va fatto da ammonito”.

“La volontà da parte mia è quella di essere corti nel palleggio per poter dialogare ed essere pronti quando perdi palla per poterla recuperare subito – spiega il mister – Con distanze più ampie invece diventa più difficile. In futuro avremo conoscenze in più e mi auguro di non alternare situazioni di pausa. I ragazzi questa settimana hanno dovuto dare di più, quando c’è un cambio allenatore i giocatori spendono di più a livello mentale, visto che cambiano richieste e metodi di allenamento. La nostra partita è iniziata martedì, hanno speso tanto questa settimana. Mi è piaciuto l’approccio, abbiamo lavorato molto sui due lati e centralmente. In 3 giorni credo che il mio pensiero sia assolutamente positivo”.

