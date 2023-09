I lavori del nuovo supermercato Despar, in via Giordano a Cremona, procedono, ma l’incontro tanto atteso da parte dei residenti con i responsabili dell’azienda e il Comune ad oggi non è ancora avvenuto. La richiesta è quella di sostituire le lamiere del prefabbricato in via Ratti con un giardino verticale.

