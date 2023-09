Ennesima attività che chiude i battenti nel centro città. A chiudere è Poke Scuse, in via Capitano del Popolo. Il negozio specializzato in insalate Poke ha affisso sulla propria vetrina un cartello eloquente: “Oggi è il nostro ultimo giorno, passate per un saluto”. Non è durata molto l’avventura di Poke Scuse, aperta soltanto poco tempo fa, a fine 2021. Locali specializzati in insalate poké vanno molto di moda in questo periodo. Sia nei centri cittadini, sia nei centri commerciali si sono già insediati negozi di questo tipo.

© Riproduzione riservata