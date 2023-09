La Pietra “Impegno per inserire la salicoltura nel comparto agricolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello della salicoltura è un comparto estremamente importante, do la disponibilità mia personale e del governo ad approfondire il tema, per vedere se possiamo fare questo percorso insieme per arrivare alla definizione delle saline come prodotto agricolo”. Lo ha detto il sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Patrizio Giacomo La Pietra, a margine della presentazione dell’intesa tra Confagricoltura e le imprese di produzione del sale marino.

