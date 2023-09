Una bomba d’aereo da 500 libbre di nazionalità inglese è stata rinvenuta oggi allo scalo merci di Brescia di via Vergnano durante i lavori al cantiere: la circolazione ferroviaria sulla tratta ferroviaria Milano-Venezia è stata sospesa ed è stato richiesto l’intervento degli artificieri da Cremona. Per decidere come procedere dovrà essere istituito un tavolo tecnico in Prefettura con gli specialisti dell’Esercito che si occuperanno dello spostamento e del successivo brillamento dell’ordigno.

