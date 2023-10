Mostre, incontri e pubblicazioni in un fitto cartellone di eventi: sono le celebrazioni per il 35° anniversario di attività del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona, che apriva le porte al pubblico l’8 ottobre 1988 con i giovani e appassionati autori di Arcicomics protagonisti di una stagione destinata a far diventare la struttura punto di riferimento sul territorio.

I festeggiamenti prenderanno avvio domenica 8 ottobre e proseguiranno con diverse sorprese, come spiega il Presidente del Centro Fumetto Andrea Brusoni citando ad esempio la mostra dedicata a Hugo Pratt.

La conferenza stampa ha fornito poi l’opportunità di ricordare i dati più significativi del Centro Fumetto riferiti al 2022: 274 giorni di apertura, 6.421 utenti che a vario titolo hanno frequentato la sede, 226 pubblicazioni edite complessivamente. L’Assessore alla Cultura Luca Burgazzi ha annunciato inoltre che l’amministrazione intende trasformare la realtà in un vero e proprio servizio comunale.

