Padania Acque, inaugurata Fonte Castelleone

Grande festa per l’inaugurazione di Fonte Castelleone, la casa dell’acqua che sorge in via Beccadello, organizzata nel contesto dell’iniziativa ecologica “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente. La cerimonia è stata infatti largamente partecipata dalla cittadinanza e dalle associazioni di volontariato locali.

Il sindaco Pietro Fiori, affiancato dal vice Federico Marchesi e da altri componenti della giunta comunale, ha ringraziato Padania Acque per la fattiva collaborazione che ha portato all’installazione del nuovo punto pubblico di erogazione di acqua potabile, in sostituzione della dismessa casetta presso gli Orti di Santa Chiara.

“Fonte Castelleone – ha dichiarato il primo cittadino – non è soltanto un impianto di distribuzione pubblica di acqua di rete, ma molto di più perché veicola un forte messaggio educativo di tutela ambientale e di cura della risorsa idrica. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha voluto legare la presentazione ufficiale della Fonte alla mattinata di pulizia del paese, che ha visto impegnate ben undici realtà del volontariato per un totale di un centinaio di persone”.

Il Presidente Cristian Chizzoli ha espresso soddisfazione per la realizzazione dell’opera. “Fonte Castelleone si unisce alla rete provinciale di case dell’acqua attive in provincia di Cremona: un impianto moderno e tecnologicamente all’avanguardia anche grazie alla nuova modalità di prelievo antispreco che consente a ogni utenza di prelevare 8 litri al giorno mediante il QR Code che si trova in bolletta e anche sull’applicazione per cellulari Acqua Tap”.

L’Amministratore delegato di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi, ha sottolineato l’impegno del gestore idrico per un servizio sempre più di qualità ed efficiente, orientato alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. “Le case dell’acqua sono dei servizi a favore dei cittadini con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Le fonti sono anche un importante luogo di aggregazione e consentono concretamente di aiutare la natura risparmiando tanta plastica che inquina. Non dimentichiamoci però che le fonti distribuiscono la stessa acqua che sgorga dai rubinetti, ma che qui è disponibile naturale e frizzante refrigerata, e con un sistema di filtrazione a carboni attivi e raggi UV, per il solo uso alimentare (acqua da bere)”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelleone Alessandro Ciaberna e don Matteo Alberti che ha impartito la benedizione agli utilizzatori dell’impianto. La mascotte di Padania Acque, Glu Glu, ha omaggiato i presenti della borraccia riutilizzabile Goccia.

