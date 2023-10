Per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024, dal 9 ottobre parte la prenotazione sulla piattaforma regionale dedicata e la somministrazione negli studi dei medici e pediatri di famiglia.

La vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza stagionale. La vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per patologia o età sono a maggior rischio di complicanze o appartengono alle categorie per le quali essa è indicata dal Ministero della Salute.

I gruppi cui somministrare il vaccino antinfluenzale in via prioritaria sono:

· Over 60;

· Donne in gravidanza;

· Persone a rischio per patologia;

· Bambini dai 6 mesi ai 14 anni;

· Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze.

La vaccinazione è raccomandata a:

· soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (medici e personale sanitario di assistenza esposto al rischio di trasmettere l’influenza a soggetti ad alto rischio di complicanze influenzali, insegnanti, Forze di Polizia, comprese le Forze di Polizia Municipale, Vigili del fuoco);

· personale scolastico degli asili nido, delle scuole di infanzia e dell’obbligo, fino alla Scuola secondaria di 2° grado.

Le persone appartenenti alle categorie a rischio o per le quali la vaccinazione è raccomandata dovranno rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale o al pediatra di libera scelta, per concordare direttamente l’appuntamento e quindi la somministrazione del vaccino, che avverrà a partire dal 9 ottobre.

Chi volesse, invece, effettuare la vaccinazione antinfluenzale nei centri vaccinali delle ASST o le farmacie del territorio aderenti alla campagna, sempre dal 9 ottobre potrà prenotarsi attraverso la piattaforma regionale al seguente link https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/.

Nelle farmacie potranno vaccinarsi solo le persone con più di 18 anni, che abbiano ricevuto almeno una volta in passato la vaccinazione antinfluenzale senza effetti collaterali.

Al momento della somministrazione del vaccino antinfluenzale, sarà possibile richiedere anche la co-somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Durante la seduta vaccinale dell’antinfluenzale, gli utenti avranno la possibilità di fare il punto sul loro stato vaccinale con il medico vaccinatore che eseguirà l’anamnesi; potranno, pertanto, essere proposte anche altre vaccinazioni (es. vaccino anti pneumococcico e vaccino anti Zoster).

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di ATS della Val Padana al seguente link: https://www.ats-valpadana.it/vaccinazione-antinfluenzale.

