“17 Buone Ragioni – Idee per vivere l’Agenda 2030” è un podcast informativo ed esperienziale disponibile su Spotify. In otto emozionanti episodi, il podcast esplora gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Attraverso storie di attivazione individuale e collettiva, è un viaggio attraverso le province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, per scoprire una rete di associazioni dedite a iniziative di trasformazione territoriale per costruire un futuro sostenibile. Ogni settimana nuovi episodi alla scoperta di idee, iniziative e azioni volte a costruire un futuro inclusivo ed accessibile. È un futuro in cui nessuno viene lasciato indietro, in cui nuovi empori solidali si uniscono a un senso di responsabilità collettiva. È un futuro fatto su misura per le donne e i giovani, dove si promuovono pratiche produttive e di consumo responsabili. Di puntata in puntata si conosceranno leader comunitari, attivisti, educatori e innovatori sociali che stanno concretamente contribuendo al cambiamento nelle loro comunità.

Ogni storia dimostrerà come piccoli passi possano condurre a grandi trasformazioni, e come ciascuno di noi possa giocare un ruolo nel costruire un futuro più sostenibile. Il podcast “17 Buone Ragioni” è un progetto promosso da CSV Lombardia Sud ETS (Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia), realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. È un’attività che si è sviluppata nell’ambito della “La Trama dei Diritti” (www.tramadeidiritti.it), uno spazio culturale aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà impegnate nella costruzione della cultura dei diritti, attraverso un approccio integrato indicato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Nella puntata inaugurale, la presidente di CSV Lombardia Sud ETS, Maria Luisa Lunghi, ci guiderà attraverso i percorsi e i progetti che hanno contribuito a costruire una comunità impegnata nel cambiamento culturale e nella realizzazione dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 a partire dall’annuale Festival dei Diritti e dalle iniziative locali che rientrano nella cornice della Trama dei Diritti. Nella seconda puntata si parla di cambiamento climatico e sostenibilità con Vivambiente e Il Cammino del Po. Si esplorerà il cruciale tema dell’ambiente e del clima, e si scoprirà come piccoli gesti possano avere un impatto significativo sulla sostenibilità del nostro pianeta. A guidarci nella riflessione saranno Vivambiente, associazione del lodigiano e Il Cammino del Po, realtà cremonese, mettendo in evidenza sia l’urgenza di affrontare questa sfida globale con politiche pubbliche, che le azioni individuali per preservare il nostro ambiente. Si scoprirà come temi globali come gli Obiettivi 6, 7 e 12 – rispettivamente “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”, “Energia pulita e accessibile” e “Consumo e produzioni responsabili” – risuonano anche nel nostro territorio e sono al centro di azioni e buone pratiche coinvolgenti per la cittadinanza. A parlarne saranno Fabiano Cabrini di Vivambiente e Marco Vezzoni de Il Cammino del Po.

“17 Buone Ragioni” è scritto e prodotto da D-Tech 4Good (www.dtech4good.it ), con conduzione di Ariam Tekle. Per CSV Lombardia Sud: supervisione di Maria Piccio (Coordinatrice Area Cultura) e Luca Muchetti (comunicazione) e collaborazione del team Area Cultura: Fiorenza Bertelli, Monica Cavioni, Francesco Molesini, Francesco Monterosso, Michela Oleotti, Sergio Ronchi.

