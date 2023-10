Il Partito di Alternativa Comunista organizza per sabato 14 ottobre dalle ore 15.30 presso i locali della Cgil in via Mantova 25, un’assemblea pubblica dal titolo “Salario minimo, una risposta di classe al crollo del potere d’acquisto dei lavoratori”.

“Negli ultimi anni – spiega Alberto Madoglio di Alternativa Comunista – è riapparso un fenomeno economico che si credeva relegato al passato: la crescita dell’inflazione. In Italia, più che altrove, la crescita dei prezzi ha raggiunto livelli sorprendenti. A farne le spese sono i salari dei lavoratori, che già da oltre 30 anni non sono aumentati.

L’incontro vedrà l’intervento Diego Bossi, operaio Pirelli e dirigente nazionale del partito.

© Riproduzione riservata