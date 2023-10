A Ginevra, nell’ambito dell’European Chapter Congress of the International Gastric Cancer Association (6-7 ottobre 2023), l’équipe di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cremona si è aggiudicata il “best poster prize” (premio per il miglior poster scientifico) per l’ abstract dedicato al progetto sperimentale “Gastroscreening”.

Presentato in Senato lo scorso 25 settembre (nell’ambito dell’evento nazionale “Tumori dello stomaco e del colon-retto: il paziente al centro del cambiamento”), lo studio avviato dall’Asst di Cremona e le Asst di Brescia prevede la somministrazione di un questionario alla popolazione per identificare i soggetti a rischio di sviluppare un tumore gastrico.

Svolto con il supporto metodologico dell’Istituto “Mario Negri” di Milano, il progetto Gastroscreening ha coinvolto nella prima fase oltre 5 mila persone e presto sarà esteso all’intero territorio provinciale. I primi risultati dimostrano come l’identificazione precoce queste patologie consentirebbe di anticipare la diagnosi e migliorare la cura, riducendo la necessità d’interventi invasivi.

Come sottolinea Gian Luca Baiocchi, direttore della Chirurgia di Cremona, «Il tumore gastrico è tra i più diffusi tra la popolazione provinciale: basti pensare che nel 2022 la Chirurgia di Cremona è risultata il ventiquattresimo centro su 700 strutture italiane per numero di interventi per tumore gastrico. L’alta incidenza su scala territoriale trova risposta nello sviluppo di tecniche e procedure mininvasive, che colloca l’ospedale di Cremona tra i centri italiani specializzati nel trattamento chirurgico con approccio conservativo. La diagnosi precoce consentirebbe di ridurre ulteriormente il numero di persone che devono sottoporsi ad interventi chirurgici radicali, preservando la qualità di vita».

Il premio assegnato a Ginevra – 500 franchi svizzeri – sarà devoluto all’associazione RicerchiAMO Onlus, promotrice del progetto Gastroscreening.

