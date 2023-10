Il Gruppo Caritas Parrocchiale di Cavatigozzi organizza una nuova apertura del Grande Mercato dell’Usato (GMU) che si terrà nel pomeriggio di sabato 21 ottobre dalle 14:30 alle 18:30 e nell’intera giornata di domenica 22 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Allestito, come al solito, a Cavatigozzi nell’ex teatro parrocchiale di Via Milano (con ingresso nei pressi della scalinata che conduce alla chiesa), offre una vasta gamma di articoli usati suddivisi nelle seguenti categorie: bigiotteria (anelli, collane, orecchini, orologi, occhiali da vista); borsette, borsoni, zaini; scarpe per donna e bambina/o; casalinghi (piccoli elettrodomestici, piatti, posaterie, bicchieri, tazzine, tovaglie, lenzuola, coperte, ecc.); libri: su Cremona, di storia, di arte, di cultura, di religione, thriller, romanzi, ecc.; giocattoli, giochi in scatola e bambole; vestiario invernale; varie: biciclette da uomo e da bambina/o, lampadari, rasoi elettrici, sveglie, quadri e quadretti, monete estere, ecc..

Scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per aiutare famiglie e persone in condizioni di difficoltà.

