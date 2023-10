Mattarella “”Palazzo San Felice sarà un nuovo polo culturale”

ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei ringraziare il ministro Sangiuliano che ha raccolto il testimone con convinzione e con determinazione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in occasione dell’inaugurazione del cantiere della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma a Palazzo San Felice. “Vorrei ringraziare il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, l’architetto MarioBotta, ringrazio quanti in ruoli diversi hanno collaborato”, aggiunge Mattarella. “È un momento importante per il Quirinale, è un momento importante credo anche per la città di Roma”, conclude.

pc/red

– Fonte Video Quirinale