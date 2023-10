NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Una serie di scosse di terremoto di magnitudine tra i 2.4 e i 3.7 della scala Richter è in corso da questa mattina, poco dopo le 7. La prima scossa è stata registrata con epicentro a Vigolzone alle 7,11 (3,5), in provincia di Piacenza, le altre si sono susseguite nelle zone limitrofe e sono state avvertite anche nella bassa, tra castelvetro e Cremona.

L’ultima segnalata dall Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è avenuta alle 9,52 con epicentro Carpaneto.

Al momento (ore 10,20) la Protezione Civile della Provincia di Cremona non è stata allertata.

