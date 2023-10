Documenti, libri e fotografie che non solo tracciano il percorso creativo dell’artista ma ne ricostruiscono anche la biografia: è la mostra “Piero Manzoni. Documenti dalla Collezione Pautasso” allestita dal 19 ottobre al 3 novembre nella Biblioteca Statale di Cremona a cura di Guido Andrea Pautasso e Irene Stucchi, realizzata in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni e l’Associazione Culturale Scintille.

L’esposizione presenta per la prima volta in Italia nella loro interezza documenti che testimoniano l’evoluzione creativa dello straordinario artista soncinese, dalla vita tragicamente breve ma intensa. Come spiega il curatore Guido Andrea Pautasso, la mostra si compone poi di materiali d’archivio che permettono al pubblico di immergersi nel vivace susseguirsi di eventi dell’epoca. Citando lo stesso Manzoni, i suoi gesti e concetti permettono oggi di comprendere che «la storia dell’arte non è storia di ‘pittori’, bensì di scoperte e innovatori».

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata