Caos oggi attorno a mezzogiorno lungo via Giuseppina, appena fuori città. Un’auto capottata in mezzo alla strada, un’altra finita nel fosso e una fila di mezzi incolonnati sono stati lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori della Croce Verde, la Polstrada e i Vigili del Fuoco al loro arrivo. All’origine del caso, un cane vagante tra campi e strada dopo essere uscito dal cortile di casa a causa di un cancello rimasto aperto. Incolonnamenti si sono creati nell’uno e nell’altro senso, nel corso del tentativo da parte di una automobilista di recuperare l’animale.

Ma un’auto sopraggiunta in velocità non si è fermata, andando a cozzare contro uno dei mezzi fermi e spingendolo nel fossato e finendo essa stessa capovolta. Solo ferite lievi per i due occupanti, un 38enne e un 81enne, trasportati in ospedale, e invece ferite serie per l’animale, trasportato in una clinica veterinaria.

