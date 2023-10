Fiorello sui fuorionda di Striscia: “Pier Silvio Berlusconi? A quell’ora guarda ‘Un posto al Sole'”

(Adnkronos) – Fiorello torna a ironizzare sul caso dei fuorionda di Striscia la notizia e sulla separazione tra la premier Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Lo showman siciliano ha iniziato con la solita dose di buonumore la seconda settimana di ‘Aspettando Viva Rai2’, sempre in collegamento dal ‘glass’ temporaneo di via di Vigna Stelluti. E in diretta Instagram ha svelato un ‘retroscena’ televisivo sull’affaire Meloni, così come l’ha voluto chiamare lui.

“Pier Silvio Berlusconi dice ‘non sapevo nulla del servizio di Striscia’. Lo conosco da quando era piccolo, è una persona onesta: a quell’ora guarda ‘Un Posto al Sole’. Tra l’altro mi dice spesso che vorrebbe portare la soap in Mediaset, ma che la Rai non la molla”, scherza Fiorello che ha poi rincarato la dose nella ormai consueta telefonata finta con Meloni con annessa battuta sul Pd.

In chiusura, lo showman ha letto un lancio di una agenzia di stampa: “La Meloni è stata in Egitto e ha detto ‘cammino a testa alta, rappresentiamo l’Italia con la schiena dritta’. Insomma, più che politica sembra osteopatia…”.