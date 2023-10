Un’autobotte contenete gasolio si è ribaltata questa mattina poco dopo le 7 in via Bergamo, appena fuori Cremona, all’altezza dell’Anafi, finendo in un campo. La cisterna sta perdendo liquido e i Vigili del Fuoco di Cremona sono al lavoro per evitare ulteriori perdite. Allertato il nucleo NBCR, specializzato nella messa in sicurezza in presenza di sostanze pericolose. Un intervento che terrà impegnate a lungo le squadre del 115.

Dalle prime informazioni, l’autista del mezzo pesante non avrebbe riportato lesioni.

