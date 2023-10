Pallone d’oro 2023, Messi vince il trofeo per l’ottava volta

(Adnkronos) – Leo Messi vince il Pallone d’oro 2023. L’attaccante dell’Inter Miami e capitano della nazionale Argentina campione del mondo conquista il premio per l’ottava volta nella sua straordinaria carriera. Il 36enne di Rosario riceve l’ambito riconoscimento, al Theatre du Chatelet di Parigi, dalla leggenda del Manchester United David Beckham e ore presidente della squadra di Messi a Miami. Messi ha preceduto il norvegese Erling Haaland, centravanti del Manchester City, e il francese Kylian Mbappé, attaccante del Psg e fino a pochi mesi fa compagno di squadra di Messi.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, e tutti loro. Non voglio dimenticare Erling Haaland e Kylian Mbappé, che hanno avuto un’annata incredibile. Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio. I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni”, dice Messi dopo l’incoronazione.

“L’unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo, è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l’Argentina campione. Grazie a mia moglie, che c’è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio Diego, non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno”, aggiunge il 36enne argentino.

“Ho vinto tutto nel calcio, ho giocato nelle migliori squadre del mondo e nel miglior club della storia. Ho vissuto anche momenti difficili ma ho sempre continuato a lottare per vincere il Mondiale. Ora voglio godermi un po’ tutto questo, non mi resta da fare nulla nel calcio”, dice ancora.

1. Lionel Messi (ARG, 36 ans, Paris-SG, Inter Miami)

2. Erling Haaland (NOR, 23 anni, Manchester City)

3. Kylian Mbappé (FRA, 24 anni, Paris-SG)

4. Kevin De Bruyne (BEL, 32 anni, Manchester City)

5. Rodri (ESP, 27 anni, Manchester City)

6. Vinicius Jr. (BRA, 23 anni, Real Madrid)

7. Julian Alvarez (ARG, 23 anni, Manchester City)

8. Victor Osimhen (NGA, 24 anni, Napoli)

9. Bernardo Silva (POR, 29 anni, Manchester City)

10. Luka Modric (CRO, 38 anni, Real Madrid)

11. Mohamed Salah (EGY, 31 anni, Liverpool)

12. Robert Lewandowski (POL, 35 anni, Barcellona)

13. Yassine Bounou (MAR, 32 anni, Siviglia/Al-Hilal)

14. Ilkay Gündogan (GER, 33 anni, Manchester City/Barcellona)

15. Emiliano Martinez (ARG, 31 anni, Aston Villa)

16. Karim Benzema (FRA, 35 anni, Real Madrid/Al-Ittihad)

17. Khvicha Kvaratskhelia (GEO, 22 anni, Napoli)

18. Jude Bellingham (ING, 20 anni, Borussia Dortmund/Real Madrid)

19. Harry Kane (ING, 30 anni, Tottenham/Bayern Monaco)

20. Lautaro Martinez (ARG, 26 anni, Inter)

21. Antoine Griezmann (FRA, 32 anni, Atlético Madrid)

22. Min-jae Kim (CDS, 26 anni, Napoli/Bayern Monaco)

23. André Onana (CAM, 27 anni, Inter/Manchester United)

24. Bukayo Saka (ING, 22 anni, Arsenal)

25. Josko Gvardiol (CRO, 21 anni, RB Lipsia/Manchester City)

26. Jamal Musiala (GER, 20 anni, Bayern Monaco)

27. Nicolo Barella (ITA, 26 anni, Inter)

28. Martin Odegaard (NOR, 24 anni, Arsenal)

28. Randal Kolo Muani (FRA, 24 anni, Eintracht Francoforte/Paris-SG)

30. Ruben Dias (POR, 26 anni, Manchester City).